2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz üçüncü tura yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe - 7:27 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 7:59
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Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk  turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. İkinci  turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu  Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.
 
Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü  seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini  artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti  2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.
 
Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de  Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.
 
 
  

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Etiketler: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları milli okçu Mete Gazoz
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