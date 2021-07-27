2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz ile Busenaz Sürmeneli tarih yazdı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barret'i yenerek son 16 turuna kaldı.

İlk seti 26-24 kaybederek 2-0 geri düşen Yasemin Ecem, sonraki setleri 23-18, 29-27, 28-26 aldı ve maçı 6-2 kazandı.

2. tura yükselen milli spor cu, son16 tur müsabakasında Yang Xiaolei'nin rakibi oldu. Çinli rakibini yenen Ecem Anagöz, çeyrek finale yükseldi.

BUSENAZ DA TARİH YAZDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.

OKÇULUKTA KARIŞIK TAKIMDA 4. OLMUŞTUK

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamlamıştı.

'BİREYSELDE DAHA FARKLI OLACAK'

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda madalya alamadıkları için üzgün olduklarını bu sözlerle ifade ettiler...

Mete, Türkiye'nin okçuluktaki en büyük madalyasına yaklaştıklarını ancak kazanamadıklarını belirterek, "Çok garip hisler içindeyiz. Daha önce bu podyumda attık, madalya kazandık. Bu, madalyaların en büyüğü olacaktı. Elimizden geleni yaptık ama maalesef olmadı. Bireysel müsabakaların bu dördüncülükten daha farklı olmasını umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yasemin Ecem ise, "Çok üzgünüm. Buraya kadar bizi destekleyen, bize dualarını gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok desteklendiğimizi biliyoruz. Keşke bu hayal kırıklığını ne kendime ne de bizi destekleyenlere yaşatmamış olsaydım." diye konuştu.