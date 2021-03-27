2021 yarış takvimini açıklandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2021 yılı taslak yarış takvimini açıkladı.

27 Mart 2021 Cumartesi - 15:23
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışların yapılacağı iller ile ilgili nihai izinler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınacak onaya göre yürütülecek, yer ve tarihlerde değişiklikler yapılabilecek.
 
2021 Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 12 Haziran, Pist Şampiyonası'nın 29 Mayıs, Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 22 Mayıs, Süper Enduro Şampiyonası ve Drag Şampiyonası'nın 5 Haziran, Süpermoto Şampiyonası ve Sujeti Şampiyonası'nın da 10 Temmuz'da başlaması planlandı.
 
Türkiye'de 12-13 Haziran'da Avrupa 65&85 ve BMU Motokros Şampiyonası, 10-11 Temmuz'da BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, 17-18 Temmuz'da Avrupa Akrobasi (stunt) Kupası, 11-12 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası, 21-24 Eylül'de FIM Mototour of Nations ve 13-16 Ekim tarihlerinde de Sea To Sky yarışları gerçekleştirilecek.

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Etiketler: Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 yarış takvimi
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