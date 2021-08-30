2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yeni Biniciler Türkiye Kupasında şampiyon belli oldu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:58 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 11:15
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Türkiye Binicilik Federasyonu takviminde Özel Unvan Yarışmaları adı altında yer alan  Yeni Biniciler Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları iki gün boyunca 206 at ve binicinin katılımıyla toplam 9 yarışma koşuldu.

 

Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, SağlıkSponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlendi.

 

 
İki ayak toplamında koşulan baraj yarışmaları kapsamında elde edilen hatasız puanlara göre şampiyonların ilan edildiği organizasyonda Yeni Biniciler Türkiye Kupası Şampiyonu Mahmut Kaan Doğan oldu. 100 Cm ve 110 Cm Derindere Kupasında  derece elden  biniciler ödüllerini,Hastane Derindere Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı.

 
28 Ağustos 2021 Cumartesi 29 Ağustos 2021 Pazar
 
70-75 Cm Kupası 75-80 Cm Kupası
 
1. Nazlı Doğa Demeli 1. Nazlı Doğa Demeli
2.Aslı Özoğuz 2.Sinem Deniz
3.Burcu Bilge 3.Zeynep Ersoy
4. Emir Ensari 4. Rasime Seçil Mert
5. Melis Demir 5. Nazlı Doğa Demeli

 
100 Cm Derindere Kupası 100 Cm Yeni Biniciler Türkiye Kupası Final
 
1. Deren Alkumru 1. Mahmut Kaan Doğan
2. Muhammet Fatih Çolak 2. İrem İnci Korur
3. Süleyman Ergün 3. Mehmet Özkoçak
4. Muhammet Fatih Çolak 4. Talha Onur Kopuk
5. Ayşegül Coşar 5. Azra Çapa
 
100 Cm Yeni Biniciler Türkiye Kupası 1. Ayak 110 Cm Derindere Kupası

1. Esmanur Özkoçak 1.Benhür Çavdarlı
2. Mahmut Kaan Doğan 2.Özhan Sezer
3. Mehmet Özkoçak 3.Süleyman Ergün
4. Elisnaz Uysal 4.Ayşegül Coşar
5. Talha Onur Kopuk 5.Fatih Yeter
 
110 Cm Kupası 120 Cm Kupası
 
1. Alin Yazıcı 1.Can İnce
2. Mina Aslı Karabatur 2.Mina Aslı Karabatur
3. Özhan Sezer 3.Can İnce
4. Eylül Karaduman 4.Doğa Karaduman
5. Benhür Çavdarlı 5.Güzin Serra Sengel
 
120 Cm Kupası
1. Can İnce
2. Sabriye Sevda Esirtgen
3. Güzin Serra Sengel
4. Alara Öney
5. Mert Kırık
 

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Etiketler: Yeni Biniciler Türkiye KupasI
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