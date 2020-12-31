2021 yılında tarihe geçecek transfer!

2021 yılının transferde oldukça hareketli olması bekleniyor. Yeni yılda takım değiştirmesi muhtemel oyuncuları değerlendirdik. İşte hem Süper Lig hem de Avrupa'da transfer olması beklenen futbolcular...

31 Aralık 2020 Perşembe - 13:25
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2021'e geçmek için saat sayarken bazı futbolcular için de bu yıl, yeni takımlarına gideceği yıl olacak. İşte yeni sezonda yeni takımlarında görmemiz olası 10 futbolcu...
 
Adem Ljajic
 
Beşiktaş yönetimi, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Takımın en çok maaş alan isimlerinden olan Ljajic, bu sene düzenli oynama fırsatı da bulamamıştı. 29 yaşındaki futbolcudan takım bulması isteniyor. En ciddi talibi ise Genoa.
 
 
İrfan Can Kahveci
 
Sezon başında ismi ciddi şekilde Sevilla ile anılmıştı. Hatta İspanyol ekibi resmi teklif bile yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile bu sene transfer olması daha olası bir hal aldı. Sevilla'nın yine devreye girmesi bekleniyor.
 
Erling Haaland
 
Dortmund'un genç forveti, bu sene attığı gollerle adından çok söz ettirdi. Onun için Real Madrid şimdiden devreye girmiş durumda. Haaland'ın ismini 2021'de de çok duyacağız gibi gözüküyor.
 
 
Lionel Messi
 
Belki de transfer konusunda en çok merak edilen isim Lionel Messi... Sezon başında ayrılmak istemiş ancak takımda kalmıştı. Sözleşmesi bitiyor ve henüz uzatmadı. Yeni yılla birlikte istediği takımla görüşme yapma hakkına sahip olacak. Manchester City ve PSG pusuda bekliyor...
 
Mesut Özil
 
Arsenal ile sözleşmesi bitiyor ve takımdan ayrılacak. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Bir takıma transfer olacağı kesin gözüküyor ama bu Fenerbahçe olacak mı? Zaman gösterecek...
 
Henry Onyekuru
 
Hem Monaco'daki teknik direktörü hem de menajeri, Onyekuru'nun Monaco'dan ayrılacağını açıkladı. Galatasaray'a 3. kez dönmesi gündemde ama Fenerbahçe iddiaları da var. Önümüzdeki günlerde Nijeryalı kanat oyuncusuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.
 
 
Ozan Kabak
Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş halde. Liverpool, Milan ve Manchester United'ın ciddi ilgisi var. Bir aksilik olmazsa Ozan'ı 2021'de yeni takımıyla izlememiz çok yüksek bir ihtimal.
 
Memphis Depay
 
Barcelona, Depay'ı kadrosuna katmak için çok uğraşıyor. Transferde de büyük bir yol kat ettikleri belirtiliyor. Barça'nın yeni yıldızı olabilir...
 
 
Younes Belhanda
 
Galatasaray ile sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmış değil. Sezon sonunda bedava bir şekilde takımdan ayrılabilir. Fransa'dan isteyen takımlar olduğu iddia ediliyor.
 
Uğurcan Çakır
 
Son 2 sezondur ismi transfer döneminde sık sık Avrupa takımlarıyla anılıyor. Performansından bir şey kaybetmiş değil. Avrupa devleri yine onun için beklemede olacaktır...
 
 
 

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Etiketler: transfer messi ozan kabak belhanda
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