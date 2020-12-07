2022 Dünya Kupası kura çekimi! Rakiplerimiz belli oluyor...

Dünya Kupası macerasına başlayacak A Milli Takımız için kader anı geldi çattı. Türkiye'nin de yer aldığı 2022 Dünya Kupası finalleri kura çekiminde rakiplerimiz belli oluyor.

Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek şampiyona grupları belli olduktan sonra eleme fikstürü de netleşecek. Türkiye kura çekimine 2. torbadan katılıyor.

Türkiye 2. torbada

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.