24 milyon euro'luk gelir! Sergen Yalçın mucizesi

Geçtiğimiz sezon 63 milyon euro'luk kadro değeri olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'la bu rakamı 87 milyon euro'ya çıkardı.

04 Mayıs 2021 Salı - 8:28
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Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa giderken, Vincent Aboubakar (16 gol, 5 asist), teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde eski başarılı günlerine geri döndü. Cyle Larin (23 gol, 4 asist) ve Rachid Ghezzal da (5 gol, 17 asist) kariyer rekorlarını kırarak büyük bir sıçrama yaptı.
 
13 İSMİN DEĞERİ ARTTI
 
Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca Ersin ve Rıdvan gibi iki genç yeteneği hem siyah-beyazlı takıma hem de Türk futboluna kazandırdı. Son güncelenen transfermarkt verilerine göre, Beşiktaş'ta 13 ismin değeri yükseldi. Geçtiğimiz yıl 63 milyon 250 bin Euro olan kadro değeri bu yıl, 87 milyon 250 bin Euro'ya çıktı ve 24 milyon Euro'luk artış yaşandı. (Sabah)

 
 

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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