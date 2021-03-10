3 futbolcu aldı hepsi tuttu! Rogon faktörü

Gustavo da kaptan oldu

ROGON’la doğru işbirliği

Transferde son dönemde hedefi tutturan Fenerbahçe’de futbolcu danışmanlığı şirketi ROGON’la kurulan doğru işbirliği de öne çıktı. Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Luiz Gustavo üçlüsü ROGON’a bağlı oyuncular olarak dikkat çekiyor. Şu anda Fenerbahçe’de en çok sevilen isimler arasında yer alan bu futbolcular son yılların en iyi transferleri olarak değelendiriliyor.