3 futbolcu ayağına kadar gelen fırsatı geri tepti

Dün akşam Darıca Gençlerbirliği maçında oynadıkları futbolla gözden çıkarılan Şener, Sekidika ve Etebo sınıfta kaldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba - 10:23
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Fatih Terim kupa mücadelesinde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna yaklaşan transfer dönemi öncesi belki de son şans vermişti. Şener, Etebo, Sekidika gibi oyuncular bu fırsatı tabiri caizse ellerinin tersiyle ittiler.
 
Sekidika sahada kaldığı 67 dakika içinde sadece bir iki defa kıpırdarken, bu anların birinden penaltı çıkartmayı başardı ancak performansında süreklilik sağlayamadı. Sekidika'nın devre arasında gönderilerek yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor. Ayrıca Şener kayıplardaydı, Etebo fazlaca pas hatası yaptı.
 
HAZIR DEĞİLLER
 
Koronayı atlatan Arda, Belhanda, Omar üçlüsünün uzun bir aradan sonra tekrar formalarına kavuşurken eski formlarından uzak oldukları görüldü. Galatasaray'ın cuma günü oynayacağı Karagümrük maçına kadar da çok uzun bir süre yok. Son üç haftada forma giyen Oğulcan, Linnes, E. Akbaba'nın da çıkardıkları iyi işler düşünülünce, Terim ligde kazanan kadroyu bozmayacak gibi.
 

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Etiketler: şener özbayraklı sekidika etebo galatasaray
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