3 futbolcu ayağına kadar gelen fırsatı geri tepti

Fatih Terim kupa mücadelesinde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna yaklaşan transfer dönemi öncesi belki de son şans vermişti. Şener, Etebo, Sekidika gibi oyuncular bu fırsatı tabiri caizse ellerinin tersiyle ittiler.

Sekidika sahada kaldığı 67 dakika içinde sadece bir iki defa kıpırdarken, bu anların birinden penaltı çıkartmayı başardı ancak performansında süreklilik sağlayamadı. Sekidika'nın devre arasında gönderilerek yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor. Ayrıca Şener kayıplardaydı, Etebo fazlaca pas hatası yaptı.

HAZIR DEĞİLLER