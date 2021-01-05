3 futbolcusuna övgüler yağdırdı! 'Müthişlerdi'

"İlk 11'i kurmakta biraz zorlandık. Ama üzerine çalıştık. Arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Rakibimize hiç şans vermedik."

"1-2 gün idmanla oynayan Ozan ve Gustavo 90 dakika sahada kalıp müthiş performans gösterdiler. Valencia ve Samatta da iyi performans gösterdiler. İlerlemeye çalışıyoruz, önemliydi 3 puanı alıp üst tarafa yakın olabilmek."

"Ben hiçbir zaman sonraki maçı düşünmüyorum. Tercihlerim bugünkü Kasımpaşa maçına yönelikti. Bu tercihlerin sebebi sakatlıklar, yeni sakatlıktan çıkanlar ve hastalığı yeni geçmiş olanlardı."

"29 puandan fazlası olsun isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı... Oraya fazla girmek istemiyorum. Biraz kendimize de bakmamız lazım. Bugünkü maç öncesi engellenen en çok şutu olan takımız. Bu ne demek? Demek ki bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor."

"Yapılacak orta, şut ve pas tercihlerini daha iyi kullanmalıyız. Sadece %15'ini doğru kullansak daha farklı olurdu şu an. Baktığımızda yeni kurulan bir takım, 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyun cularımız oldu sezon başı."

"Ben asla bahane aramıyorum, bu bir gerçek, üzerinde çalışacağız. Daha fazla ilerlemek istiyoruz ve ileri gidebilecek kapasitemiz de var."

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, rakiplerinin puan kazandığı haftada karşılaşmanın kendileri için öneminin de arttığını belirtti.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından alınan 3 puanın daha da önemli olduğunu dile getiren Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum, iyi bir performans gösterdiler. İyi oynadılar, sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı, hepsi çok iyi oynadılar. Biz sezon başından beri hem kenar ortalar hem dikine paslar olsun çalışıyoruz. Defans arkası pasları ve varyasyonları çalışıyoruz. Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor. Doğru tercihleri kullandığımız zaman istediğimiz sonuç geliyor. Engellenen şutu en çok olan takımlardan biriyiz. Ortalama 48 şut atıyoruz, tercihlerimizi daha iyi kullanabilsek en azından yüzde 15'ini daha doğru kullanmış olsak şu an en az 5-6 puan daha fazlamız olacaktı." diye konuştu.

Sürekli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Herkes hata yapabiliyor, biz de yapıyoruz ama hataları her zaman minimuma getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Yoğun maç programında sakatlıklar olacak, sakatlanan arkadaşlarımız oluyor. Antrenmanda da gerçekleşebiliyor, önümüzdeki haftalarda da olacak. Biz zaten antrenmanlarımızı ona yönelik yapıyoruz. Bugün de sakat oynayan oyuncularımız oldu. 1-2 gün antrenmana çıkan oyuncularımız 90 dakika maç oynadı. Sadık bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Rakip karşısında hemen hemen hiçbir hata yapmadı. 25 futbolcumuz var ve hepsini en iyi şekilde kullanamaya çalışıyoruz."

TFF'nin açıkladığı limitlere bakıldığında az bir hareket alanlarının bulunduğunu da aktaran Bulut, takımlarından memnun olduklarını da vurguladı.