3 futbolcuyla kritik toplantı!

Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesi Atiba, Vida ve Josef de Souza ile özel olarak görüştü.

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:08
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Şampiyonluk yarışındaki avantajını son haftalarda yitirerek her şeyi sezonun son maçına bırakan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, önceki gün Atiba, Vida ve Josef de Souza ile özel bir toplantı yaptı.
 
Takımın en tecrübeli isimlerinden olan bu üçlüyle görüşen siyah-beyazlı teknik adam, bugüne kadar futbol elde ettikleri tüm deneyimlerini Göztepe maçında takıma ve sahaya yansıtmalarını istedi.
 
Böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda, tecrübenin çok önemli olduğunu iyi bilen Sergen Yalçın, işin taktik ve psikolojik taraflarını bu üç futbolcuyla paylaştı. Saha içi psikolojisini yönetme görevini Atiba, Vida ve Souza'ya veren siyah-beyazlı teknik adam, son düdük çalana kadar oyun disiplininden kopulmamasını istedi.
 
Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında oyun disiplinine yeteri kadar sadık kalınmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ve beklenmedik iki mağlubiyet aldıklarını da kaptanlara aktaran Sergen Yalçın, bunlara ek olarak savunma zaafları konusunda da hassas olunması gerektiğini aktardığı ortaya çıktı.
 
Beşiktaş'ın, Galatasaray mağlubiyeti öncesindeki oyunun sahaya yansıtılması gerektiğini sözlerine ekleyn siyah-beyazlı takımın teknik patronu yine aynı tempolu oyunu istedi. Göztepe'deki hızlı oyuncular nedeniyle, savunma arkasına ekstra dikkat edilmesi gerektiğini Atiba, Souza ve Vida'ya ileten Yalçın, saha içindeki tüm yetkileri bu üç oyuncuya verdi. (Milliyet)

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Etiketler: vida atiba josef de souza beşiktaş sergen yalçın
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