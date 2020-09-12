3 hakem corona virüse yakalandı!

TFF, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakemde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 14:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakemde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
 

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Etiketler: hakem corona virüs test TFF
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