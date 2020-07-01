3. Lig'den Galatasaray'a transfer!

Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor’un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:48
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Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincansporun 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.
 
Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden Sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.
 
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
 
Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekurunun ise Galatasaraydaki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasarayda oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.
 
Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübünün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekurunun ise Galatasarayda mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.
 
 

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