3 yıldızı açıkladı! 'Bunlar dönemez'

Malatyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın; Gökhan Töre, Hasic ve N'Koudou hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2020 Pazar - 21:43
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Yalçın'ın açıklamaları şöyle;
 
Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Gol attığımızda maçın biteceği bir 90 dakika oynadık, gol biraz geç geldi. Ciddi bir kriz ortamından çıkıp, normale dönmeye çalışıyoruz.
 
Oyuncularım artık daha özverili. İstatistiklerimiz sürekli iyiye gidiyor. Milli araya gideceğiz. Sonrasında daha da iyi bir gidişat olabilir.
 
Welinton bir iki pas hatası yapsa da çok iyiydi bence. Kaos ortamından beslendiğimiz için oyuncuları aşağı çekmeye çalışıyoruz. Ama memnunuz oyuncularımızdan. Ben biraz anlayış bekliyorum. Değişen kadro, oyun sistemi. Hazırlık sürecimiz yeterli değildi.
 
Gelecek hafta N'Koudou sakatlıktan dönemez. Hasic pazartesi dönecek ama oynayamaz. Atakan çalışmalara başladı. Gökhan Töre haftaya olmaz, zannetmiyorum.
 

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Etiketler: nkoudou hasic sergen yalçın gökhan töre
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