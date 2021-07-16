36 yaşındaki Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül Ç.Rizespor'la anlaşmaya vardı.

16 Temmuz 2021 Cuma - 15:15
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu.  Süper Lig temcilsisi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı.  Deneyimli futbolcu, Rizespor'da 77 numaralı formayı giyecek.
 
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.  Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.  Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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Etiketler: gökhan gönül rizespor
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