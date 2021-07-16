36 yaşındaki Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

16 Temmuz 2021 Cuma - 15:15
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu. Süper Lig temcilsisi Çaykur Rizespor
, Fenerbahçe'den ayrılan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı. Deneyimli futbolcu, Rizespor'da 77 numaralı formayı giyecek.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran
katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.