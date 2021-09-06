38 yaşındaki Melo'dan bir transfer daha

Brezilyalı orta saha Melo için Boca Juniors'un devrede olduğu belirtildi.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 14:55
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Brezilya'da Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, 31 Aralık'ta Yeşil Beyazlı ekipten ayrılma kararı aldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Felipe Melo, Palmeiras'tan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.
 
Boca Juniors'un Brezilyalı futbolcuya resmi teklif götüreceği kaydedilirken Melo'nun da Boca Juniors'a sıcak baktığı iddia edildi. Felipe Melo'nun bir iki yıl daha futbol oynamak istediği ve Boca Juniors'un Melo'ya 1 yıllık teklif götüreceği öne sürüldü.

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Etiketler: melo boca juniors
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