38 yaşındaki Melo'dan bir transfer daha

Boca Juniors'un Brezilyalı futbolcuya resmi teklif götüreceği kaydedilirken Melo'nun da Boca Juniors'a sıcak baktığı iddia edildi. Felipe Melo'nun bir iki yıl daha futbol oynamak istediği ve Boca Juniors'un Melo'ya 1 yıllık teklif götüreceği öne sürüldü.