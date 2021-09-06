39 yıldır komadaydı ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Fransa Milli Futbol Takımı'nın ve Paris Saint-Germain'in eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında hayatını kaybetti.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 16:16
İLGİLİ HABERLER
Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı! Törende Aziz Yıldırım... Önce lisansı çıktı sonra paylaşımı patlattı 'Benim futbolcularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler' Yunus Akgün yeniden Adana Demirspor'da 38 yaşındaki Melo'dan bir transfer daha

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 39 yıldır komada bulunan Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, tedavi gördüğü Nimes Hastanesinde hayatını kaybetti.
 
Kulüp, futbolcunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 
Öte yandan, Nice Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Jean-Pierre Adams'ın ailesinin ve yakınlarının acısına ortak olunduğu ifade edilirken, eski oyuncuları Adams için 19 Eylül'de oynanacak Nice-Monaco karşılaşması öncesinde anma töreni düzenleneceği belirtildi.

 
Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Jean-Pierre Adams, profesyonel futbol kariyerine 1970'te Nimes ekibinde başladı. Jean-Pierre Adams, 1973-1977 yıllarında Nice ve 1977-1979 yıllarında PSG'de oynadı.
 
22 kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Jean-Pierre Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Jean-Pierre Adams
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarı mest etti! Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarı mest etti!
Fedakarlığı ortaya çıktı! Pjanic Beşiktaş'a gelmek için öyle bir paraya çizik attı ki Ahmet Nur Çebi hayran kaldıFedakarlığı ortaya çıktı! Pjanic Beşiktaş'a gelmek için öyle bir paraya çizik attı ki Ahmet Nur Çebi hayran kaldı Vitor Pereira'dan Emre Belözoğlu'na operasyon! Ali Koç hiç itiraz etmedi ve...Vitor Pereira'dan Emre Belözoğlu'na operasyon! Ali Koç hiç itiraz etmedi ve... Bordeaux'nun kapısından dönen Mostafa Mohamed transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı! 'Sorun yaratan kulüp...'Bordeaux'nun kapısından dönen Mostafa Mohamed transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı! 'Sorun yaratan kulüp...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.