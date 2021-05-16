3yılda sıfır çekti! Bu kadar yatırım...

Sezonu 3.sırada bitiren Fenerbahçe'nin 7 yıldır şampiyonluk yüzü görmemesi camiada hayal kırıklığı yaratıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar - 10:02
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Fenerbahçe tarihinin en uzun şampiyonluk hasretine resmen imza attı. En son 2014 yılında ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, bu sezonu da pas geçerek, şampiyonluk hasretinde 7. yılını tamamladı. En son 1989-1996 arası zirveden uzak kalan sarı-lacivertliler, kupa hasretini 2022’ye taşıyarak, şampiyonluk özlemini 8 yıla götürmüş olacak. Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemlerinde böylesi kötü bir rekor kırılmış oldu.

3 yılda sıfır çekti
 
Başkan Ali Koç, göreve geldiği 3 Haziran 2018’den bu yana yine başarı göremedi. Son 3 sezonda Fenerbahçe, kupa kazanamazken ligde ilk 2’ye bile giremedi. 2018-19 sezonunu 6. bitiren sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu da 7. tamamladı. Bu sezon da 3. sırada kalan Fenerbahçe, tarihinin en kötü lig serisini yaşadı.
 
Şimdilik ‘son’ maçı
 
Süper Lig mesaisini Kayserispor deplasmanında bitiren Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu son maçına çıktı. Sezona başlarken sportif direktör olarak görev yapan Belözoğlu, 25 Mart’ta teknik direktörlük koltuğuna geçmişti. Başkan Ali Koç tarafından 1 yıllık sözleşme yapılan Emre Belözoğlu, ilginç bir sene geçirdi. Geçen sezon sonunda futbolculuk kariyerini noktalayan 41 yaşındaki isim, önce sportif direktör sonra da teknik adam oldu.

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Etiketler: fenerbahçe
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