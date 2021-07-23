4-3-3 dediler ve... Fenerbahçe'ye Vedat Muriç müjdesi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sarri'nin Lazio'yu 4-3-3 sisteminde oynatacağı ve tecrübeli teknik adamın Muriç ile Caicedo'yu gözden çıkardığı belirtildi.

23 Temmuz 2021 Cuma - 8:59
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İbrenin Muriç'te olduğu, gelecek tekliflere göre Caicedo'nun da gözden çıkarılabileceği vurgulandı. Vedat Muriç için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin, Caicedo için de devreye girebileceği belirtiliyor. Kontratının son yılına giren Ekvadorlu forvet, Lazio'da 139 maçta 33 gol+15 asist üretti.
 
32 yaşındaki oyuncu; M.City, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon gibi takımlarda da forma giydi. Fenerbahçe'nin hem Muriç hem de Caicedo için kiralama formülü içeren teklifler sunması bekleniyor.

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Etiketler: sarri vedat muriç caicedo
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