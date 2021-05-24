4 büyükler durdu Başakşehir durmadı! Davide Santon yolda

Başakşehir, özellikle geçtiğimiz sezon adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan İtalyan sağ bek Davide Santon ile anlaşmak üzere.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:07
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Süper Lig'de yaşadığı tarihi şampiyonluk sonrasında oldukça kötü bir sezonu geride bırakan Başakşehir, yeni sezonda tekrar iddialı olmak adına transfer çalışmalarına başladı. Başakşehir'in Roma'nın tecrübeli oyuncusu Davide Santon'u kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı.
 
Il Messaggero'nun haberine göre Başakşehir, Davide Santon'a 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Inter zamanında kendisini takımdan gönderen Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Santon'u yine kadrosunda düşünmediği belirtilmekte.

 
2022'ye kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncu ile yaz aylarında yolların ayrılması planlanırken Başakşehir'in transferi bitirmek üzere olduğu belirtiliyor. Kariyerinde Inter, Cesena, Newcastle ve Roma formaları giyen Santon'un ismi geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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Etiketler: davide santon başakşehir
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