4 büyükler durdu Başakşehir durmadı! Davide Santon yolda

Il Messaggero'nun haberine göre Başakşehir, Davide Santon'a 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Inter zamanında kendisini takımdan gönderen Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Santon'u yine kadrosunda düşünmediği belirtilmekte.