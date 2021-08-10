4 büyüklerin borcu açıklandı! KAP'a bildirdiler

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş , Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 5,47 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

GALATASARAY 3. SIRADA

Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.