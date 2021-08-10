4 büyüklerin borcu açıklandı! KAP'a bildirdiler

Süper Lig'in köklü kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle olan borçları KAP'a bildirildi.

10 Ağustos 2021 Salı - 15:35
İLGİLİ HABERLER
Simon Deli adım adım Trabzonspor'a... Rachid Ghezzal İstanbul'da! Mustafa Cengiz'den üzücü haber! Yusuf Günay açıkladı Ç.Rizepor'dan Caner Erkin ve Lemos bombası Sinan Gümüş'ü Trabzonspor'a teklif ettiler

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor.
 
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.
 
FENERBAHÇE ZİRVEDE
 
KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.
 
Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.
 
BEŞİKTAŞ'IN BORCU 5,47 MİLYAR LİRA
 
Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.
 
Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.
 
GALATASARAY 3. SIRADA
 
Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.
 
Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

TRABZONSPOR'UN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1,44 MİLYAR LİRA
 
İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.
 
Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe galatasaray trabzonspor beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ve Lionel Messi transferi bitti! 2+1 yıllık anlaşma yapıldı Barcelona'nın hamlesi ise... Ve Lionel Messi transferi bitti! 2+1 yıllık anlaşma yapıldı Barcelona'nın hamlesi ise...
Fenerbahçe'ye transferde müjde! Kadro dışı kaldı 4 talibi çıktı... Hem Ali Koç'un hem Vitor Pereira'nın eli rahatladıFenerbahçe'ye transferde müjde! Kadro dışı kaldı 4 talibi çıktı... Hem Ali Koç'un hem Vitor Pereira'nın eli rahatladı Fenerbahçe - Giresun maçından sonra isyan! Vitor Pereira işin içinden çıkamadı 'Olmuyor, olmuyor bal yapmayan arı gibi...'Fenerbahçe - Giresun maçından sonra isyan! Vitor Pereira işin içinden çıkamadı 'Olmuyor, olmuyor bal yapmayan arı gibi...' Sadece Türkiye değil Avrupa sallanacak! Ali Koç görüştü Vitor Pereira bayıldı bomba takas...Sadece Türkiye değil Avrupa sallanacak! Ali Koç görüştü Vitor Pereira bayıldı bomba takas...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.