4 futbolcuyla ön protokol imzaladık

İşte Başkan Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:

UEFA 'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık.

- Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı.

- Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. 3 ay içerisinde 26 milyon euroluk gelir getirdim. Yusuf Yazıcı'yı sattık. 4 aylık sponsorluk anlaşması imzaladık. Trabzonspor'un tarihinde ilk defa borsa İstanbul 'da kar açıklayan kulüp haline geldik. Kulübü o noktadan alıp bu noktaya getirdik.

- Transfer limitlerine harfiyen uyduk. Türkiye Kupası'nda final oynayan, Süper Lig'de de şampiyonluk kovalayan bir takımız. İngiliz yargıç hiç renk vermedi. UEFA'da şöyle bir panik var. UEFA bu sene CAS 'ta benzeri şekilde dava kaybetti. Men cezası almış Manchester City mesela.

'UEFA'ya şişirilmiş bilanço vermedik'

- Ben UEFA'ya şişirilmiş bir bilanço vermedim. 1 sene finansal olarak üstüne koya koya gidiyorum. 'Sermaye artışını kabul etmiyorum' diyor. 'Vergi uzlaşmasını 1 yıl sonra yaptın' diyor. Yahu Allah'ın adamı, bu senin problemin değil. UEFA panik içinde. Sen gelire ve gidere bak. 1960'tan beri bu ülkede vergi affı gündeme geliyor, çok mu garibinize gitti dedim.

'UEFA'nın kullandığı üslubu beğenmedim'

- CAS'tan Allah korusun aleyhimize bir şey çıkarsa bu yolun sonu değil. UEFA'nın kullandığı üslubu beğenmedim. Bu davayı da kaybederlerse onlar için hoş olmayacak bir süreç başlayacak.

- Mali disiplin sağlamadan spor tif disiplini sağlayamazsınız. Oyuncu parayı alamayınca size ihtar çekiyor. Vermiş olduğu 1 aylık sürecin sonunda serbest kalıyor. 5 milyon euro bonservis bedeli vermişsiniz. O para uçuyor. Ondan sonra bu takımdan performans bekleyeceksiniz. Bu mümkün değil. Geldiğimizde 3-4 senede kimse sürdürülebilir başarı beklemesin dedik. Anlayanlar anladı. Anlamak istemeyenler anlamadı. Anlamak da istemedi. Sakın bu şöyle anlaşılmasın; Trabzonspor 3-4 yıl şampiyonluk içinde olmayacak.

'Gösterilen tepkilere saygı duyuyorum'

Maç oynanmadan gelir yok. Bu gelirden nemalanan sadece kulüpler değil. Federasyon için naklen yayın geliri önemli. Bahis tarafı da var. Şartlar sonuna kadar zorlanarak maçların oynanacağı belliydi. Ben zaten suyun karşı tarafına geçmedim. Pandemi sürecinden sonra gerçekten iddialıydık. Alexander Sörloth ve Sosa sakatlandı. Nwakaeme 3 maç kaçırdı. Gösterilen tepkilerin hepsine saygı duyuyorum. Tutkulu bir taraftarız biz. Ben futbolu değil, Trabzonspor'u çok seviyorum. Futbolun Türkiye'de o kadar çok sevilmeyecek tarafı var ki. Alkışlarla gönderilen kaç kulüp başkanı var Türkiye'de. Rahmetli Süleyman Seba pek çok yöneticinin örnek aldığı kişiliktir. Nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar sizi küskünlüğe sürüklüyorsa siz yanlış adamsınız.

'Bu yönetimi asla başarısız görmüyorum'

- Asla ve asla bu yönetimi başarısız görmüyorum. 10 sene sonra bu takımı kupada finale kim getirdi? 10 yıl sonra şampiyonluk yarışının içine kim soktu? Elde ettiğimiz başarıları savaşarak kazandık. Yaşadığımız sakatlıklar. Obi Mikel önemli bir oyuncuydu. Varlığı dahi rakibi rahatsız ediyordu. Badou transfer edildiğinde neden transfer edildi, diyebilir misiniz? Guilherme'yi de herkesi biliyor. Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı, Yusuf'un gidişi. Uğurcan Çakır yemeyecek, yemedi de. Erce de çok iyiydi. Bu oyuncuların pandemi sürecinden sonra yaşadıkları sakatlıklardan dolayı ciddi irtifa kaybı yaşadık.

'3 büyük takıma da maç kaybetmedik'

- Başarısız olduğumu hissettiğim anda bir dakika o görevde durmam. Başarısız olduğunu bile bile insanın o kurumun içinde kalması ihanettir. Başarısızlığı asla kabul etmiyorum. Biz İstanbul'un 3 büyük takıma da maç kaybetmedik. Bu kulübün yeniden yapılanma dönemi bitmiştir. Bundan sonra üzerine koya koya gidecektir. 2021 Aralık'a kadar bu kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğludur.

Başakşehir 'in geliri çokmuş, Allah daha çok etsin. Bizim bir türlü öyle gelirimiz olamadı. Seyircimiz var, naklen gelirden aldığımız pay fazla ama ne hikmetse bizim sponsor ve reklam gelirlerimiz hiçbir şekilde o kadar yüksek olmadı

'4 futbolcu ile ön protokol imzaladık'

- Trabzonspor önümüzdeki sezon en avantajlı kulüp. Şu ana kadar ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var.