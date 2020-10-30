4 hakemde coronavirüs çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

30 Ekim 2020 Cuma - 14:43 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 14:45
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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 

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Etiketler: mhk
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