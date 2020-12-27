4 maçta 12 puan! Gaziantep adım adım zirveye...

Gaziantep FK, evinde Alanyaspor'u 3-1 yendi ve puanını 27'ye çıkardı.

27 Aralık 2020 Pazar - 15:27
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Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
 
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 3-1 kazandı. Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih kendi ağlarını havalandırdı. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Bu gollerin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.
 
Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 27 puanla 3. sıraya yükseldi, 14 maç oynayan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Alanyaspor ise 27 puanda kalarak son 6 haftada 4. yenilgisini aldı
 
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak
 

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Etiketler: gaziantep fk alanyaspor
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