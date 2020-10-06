4 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica PFDK'ya sevk edildi.

06 Ekim 2020 Salı - 20:05 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 20:10
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Trabzonspor Kulübü'nü, Gaziantep FK ile oynanan mücadeledeki saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
 
Kurul, Medipol Başakşehir'in Göztepe ile oynadığı maçta cezaya uyulmaması gerekçesiyle kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ı PFDK'ye sevk ederken, Medipol Başakşehirli oyuncu Fredrik Gulbrandsen, kulüp asbaşkanı Mesut Altan ve yardımcı antrenör Pierre Webo'yu da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verdi.
 
Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, takımının Trabzonspor ile oynadığı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderilen bir diğer isim oldu.
 
Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüpleri de talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderildi. 
 
Kurul, Yeni Malatyaspor'un Perulu oyuncusu Christian Cueva'yı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk etti.  
 
TFF 1. Lig'de de bazı kulüp, futbolcu ve teknik adamlar da disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.
 

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Etiketler: pfdk denizlispor göksel gümüşdağ sumudica
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