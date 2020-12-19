4 yıl sonra bir takımla anlaşmaya varabildi!

PSG'de yakaladığı şampiyonlular sonrası 4 yıldır takım çalıştırmayan Laurent Blanc, Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ile sözleşme imzalamak üzere.

Fransız basınının iddialasına göre 2016'da PSG'den ayrıldığından beri hiç bir takımla anlaşmayan Laurent Blanc'ın son olarak Nantes ve Türkiye'den bir kulübü reddettiği belirtildi. Katar'da Al-Rayyan'a imza atmak için son görüşmeleri yaptığı kaydedilen Fransız hocanın uzun vadeli bir proje için Katar'a imza atacağı iddia ediliyor.

Laurent Blanc'ın adı dönem dönem Türk kulüpleriyle birlikte anılmış ancak bu iddialar hiç bir zaman somutlaşmamıştı.