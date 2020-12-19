4 yıl sonra bir takımla anlaşmaya varabildi!

Fransız teknik adam Laurent Blanc Katar takımlarından Al-Rayyan ile anlaşmaya vardı.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 9:26
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PSG'de yakaladığı şampiyonlular sonrası 4 yıldır takım çalıştırmayan Laurent Blanc, Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ile sözleşme imzalamak üzere.
 
Fransız basınının iddialasına göre 2016'da PSG'den ayrıldığından beri hiç bir takımla anlaşmayan Laurent Blanc'ın son olarak Nantes ve Türkiye'den bir kulübü reddettiği belirtildi. Katar'da Al-Rayyan'a imza atmak için son görüşmeleri yaptığı kaydedilen Fransız hocanın uzun vadeli bir proje için Katar'a imza atacağı iddia ediliyor.
 
Laurent Blanc'ın adı dönem dönem Türk kulüpleriyle birlikte anılmış ancak bu iddialar hiç bir zaman somutlaşmamıştı.
 
55 yaşındaki Fransız teknik adam, Barcelona, Marsilya, Inter, Manchester United gibi kulüplerde forma giydiği başarılı stoper performanslarının ardından teknik direktörlüğe adım atmıştı. Bordeaux ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonra 2 yıl Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Blanc, PSG'yi 4 sezon çalıştırmış ve 3 lig şampiyonluğu elde etmişti.
 

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Etiketler: Laurent Blanc al rayyan
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