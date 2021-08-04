5 hakemden tam puan! Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıkmasının ardından Busenaz Sürmeneli de kadınlar 69 kiloda finale adını yazdırdı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:19 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 9:07
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Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la  karşılaştı. Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin  de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse  Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.
 
Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı. Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos  Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.
 
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan  Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur  Erdener de izledi.

BUSE NAZ'DAN SONRA BİR FİNAL DAHA

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda finale çıktı.

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Etiketler: buse naz çakıroğlu Busenaz Sürmeneli
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