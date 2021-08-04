5 hakemden tam puan! Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:19
| Son Güncelleme : 04 08 2021 - 9:07
Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.
Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı. Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.
BUSE NAZ'DAN SONRA BİR FİNAL DAHA
Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda finale çıktı.