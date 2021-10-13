5 maç oynadı Denizlispor'a transfer yasağı getirdi

Tecrübeli stoper Neven Subotic, eski kulübü Denizlispor'a transfer yasağı getirdi.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 13:16
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Yeşil-siyahlıların Süper Lig’de boy gösterdiği 2020-2021 sezonu başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp savunmacı Neven Subotic, Ege ekibine pahalıya patladı. Denizlispor, yıldız transferi olarak duyurduğu deneyimli oyuncudan beklediği verimi alamadı. Süper Lig kariyeri boyunca Denizlispor formasıyla 5 maça çıkan, toplam 405 dakika süre alarak 1 gol kaydeden Subotic, 21 Ocak’ta alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.
 
Ayrıldıktan sonra Avusturya Ligi takımlarından Rheindor Altach’a imza atan Subotic, Denizlispor’daki alacakları için FIFA’ya başvurdu. Subotic’in yeşil-siyahlı ekipten 900 bin Euro ve kalan alacakları talep ettiği öğrenildi. Kariyerinde Mainz, Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Union Berlin gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki stoperin Denizlispor’da kalan alacaklarıyla birlikte toplam maliyetinin 2 milyon Euro’yu geçebileceği aktarıldı. FIFA tarafından Subotic’e olan borç nedeniyle Denizlispor’a transfer yasağı geldi. Devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapması güç olan Denizlispor’da yönetimin kaynak oluşturma çabalarının devam ettiği kaydedildi.
 
Denizlispor'a Zolan morali
 
TFF 1'inci Lig'de milli aradan sonra cumartesi günü oynayacağı Balıkesirspor maçına yeni bir başlangıç hedefiyle hazırlanan Altaş Denizlispor, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ziyaretiyle moral buldu. Haluk Ulusoy Tesisleri'ni ziyaret eden Osman Zolan, yönetim kurulu ve takımla bir araya geldi. Yeşil-siyahlı takıma başarı dileklerinde bulunan Başkan Zolan, yönetim kurulu ile kulübün projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zolan'a yönetim adına teşekkür etti. Denizlispor'da Balıkesirspor maçının biletleri de VIP tribün ve loca önü 50, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası tribün 10 TL'den satışa çıktı.

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Etiketler: subotic denizlispor
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