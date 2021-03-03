5 maçtır gol atamayınca... Onyekuru'nun son şansı

Süper Lig'de son 5 maçta golü bulunmayan Onyekuru'ya uyarı geldi.

03 Mart 2021 Çarşamba - 10:14
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Gelir gelmez Gaziantep FK deplasmanında attığı 2 golle galibiyeti getiren Henry Onyekuru, Başakşehir maçında da perdeyi açan isim olmuştu.
 
Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle düşüşü başlayan Onyekuru, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta golü unuttu. Performansı beğenilmeyen Nijeryalı yıldıza Ankaragücü deplasmanında son bir şans verilecek. Beklentileri karşılamazsa hafta sonundaki Sivasspor maçıyla birlikte yedek kulübesine çekilecek.
 
ALTERNATİFİ ARDA, FEGHOULİ 2. YARIDA
 
Teknik heyet, Onyekuru'nun alternatifi olarak Arda Turan'ı belirledi. Feghouli'nin ilk 11'e dönecek olmasıyla Arda'ya yer arayan Fatih Terim, Onyekuru toparlanmazsa Arda'yı sol açıkta görevlendirecek. Bozuk zemin yüzünden Erzurumspor maçında riske edilmeyen Feghouli ise Ankaragücü deplasmanında ikinci yarıda şans bulacak. Cezayirli yıldızın pazar günkü Sivasspor maçına 11'de başlaması planlanıyor. Henry Onyekuru Galatasaray kariyerinde toplam 50 resmi maça çıktı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı.

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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