5 oyuncu çift haneleri yakaladı! 26 sayı fark

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya'da ALBA Berlin'e 89-63 mağlup oldu.

11 Aralık 2020 Cuma - 7:59
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THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e oldu. Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e 89-63 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Berlin ekibi ise 5. galibiyetini alıp Fenerbahçe ile galibiyet sayılarını eşitledi.
 
Başkent Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.
 
Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.
 
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.
 
ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.
 
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.
 

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Etiketler: fenerbahçe beko
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