5 oyuncu çift haneleri yakaladı! 26 sayı fark

11 Aralık 2020 Cuma - 7:59
THY Avrupa
Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko
, Almanya
temsilcisi ALBA Berlin
'e oldu. Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e 89-63 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Berlin ekibi ise 5. galibiyetini alıp Fenerbahçe ile galibiyet sayılarını eşitledi.
Başkent Berlin’deki Mercedes
-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY
Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.
ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer
isimleri oldu.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.