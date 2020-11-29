5 yıl sonra gol attı formayı öptü

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Necip Uysal 5 yıl sonra gol attı.

29 Kasım 2020 Pazar - 20:36
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Süper Lig'in 10. haftasındaki dev Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gol atan Necip Uysal, 5 yıl sonra ilki yaşadı.
 
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
 
Tecrübeli futbolcu, son olarak 2015'in Ekim ayında Antalyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelede ağları sarsmış ve o günden bu yana gol atma başarısı gösterememişti.
 
Necip Uysal, Fenerbahçe derbisi;
* 1 gol attı.
* İkili mücadele kaybetmedi. 
* Hava topu kaybetmedi.
* Takımın en çok top uzaklaştıranı
* Takımın en çok kademeye giren futbolcusu.
 

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Etiketler: necip uysal Fenerbahçe - Beşiktaş
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