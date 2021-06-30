50 milyon dolarlık çılgın gelir! Anlaşma tamam

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı. (MİLLİYET)