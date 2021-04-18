56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu İspanyol bisikletçi Gallego kazandı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

AA 18 Nisan 2021 Pazar - 14:29 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 15:41
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda  Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren TUR 2021'de  bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.
 
Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Gallego, sekiz etap sonunda  elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada  yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021'de şampiyonluğu elde etti.
 
İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika'nın Alpecin-Fenix  takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec  ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.
 
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son  etabını ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark  Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi.
 
Karla başladı, güneş açtı, yağmurla bitti
 
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bisikletçiler bütün  mevsimleri yaşamış oldu.
 
Kapadokya'da yapılması planlanan ilk etap yoğun kar yağışıyla iptal  edilmişti. Kapadokya-Kapadokya etabının yerine bisikletçiler Konya'da oldukça  soğuk havada 72.4 kilometrelik bir parkurda tura başladı.
 
Daha sonra Akdeniz'in sıcak sahillerine inerek güneşli havayı gören  (Alanya-Kemer) bisikletçiler, genel klasmanı doğrudan belirleyen Kemer-Elmalı  (Göğübeli) etabında 1850 metre rakıma çıktılar.
 
Sporcuları Ege sahillerinde de serin ve rüzgarlı bir hava karşıladı.  Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum'la devam eden TUR 2021 yağmurun çiselediği  Kuşadası'nda sona erdi.
 
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021)  kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego,  ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende  aldı. 
 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde  sona eren TUR 2021'i 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazanan  Gallego'ya, turkuaz mayosu ve kupası, Bakan Kasapoğlu'nun yer aldığı törende  takdim edildi. Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları  kazananlara da podyumda eşlik etti.
 
Takım şampiyonu Delko
 
TUR 2021'in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu.
 
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda turkuaz mayoyu alan  Jose Manuel Diaz Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu  (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le  Turnier (Fransa) yer aldı.
 
Mayolar sahiplerini buldu
 
En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin-Fenix  takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.
 
En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir  Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.
 
Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı  Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.
 

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Etiketler: Türkiye Bisiklet Turu Fransa Jose Manuel Diaz Gallego İspanyol bisikletçi Delko takımı
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