6-0'dan sonra istifa iddiası

Dün Hatayspor'dan 6 yiyen Ersun Yanal'ın istifa edeceği konuşuluyor...

30 Aralık 2020 Çarşamba - 10:59
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Hatayspor, 15.hafta maçında Antalyaspor'a karşı tarihi bir galibiyet aldı. İlk yarısını 5-0 önde kapattığı maçı 6-0 kazanan Hatayspor, sezonun en flaş sonuçlarından birini aldı. Bu maçın ardından Akdeniz ekibinde gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi. 
 
Fanatik'in özel haberine göre Tecrübeli teknik adam bu sabah saatlerinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten randevu talep etti. Başkan Öztürk'ün şehir dışında olması nedeniyle toplantı online şekilde ilerleyen saatlerde gerçekleşecek. 
 
Ersun Yanal'ın görüşmede "2021'de yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım" demesi bekleniyor.
 
 

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Etiketler: ersun yanal istifa antalyaspor
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