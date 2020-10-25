6.haftanın lideri yine Alanyaspor

Süper Lig'de 6.hafta maçında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

25 Ekim 2020 Pazar - 18:20
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Süper Lig'de 6 hafta sonunda 16 puanla lider durumda bulunan Alanyaspor dört sene önce geldiği Süper Lig'de sürekli üzerine koymaya devam ederken bir isim dikkat çekiyor; Davidson!
 
Ligin en çok gol atıp, en az yiyen takımı olan Güney ekibi, bu sezon sadece Davidson'un bonservisi için para harcayarak, Vitoria Guimares'e 1 milyon euro ödemişti. Kalitesini gösteren Davidson 6 maçta 6 kez ağları sarsarak çarpıcı bir performansa imza attı ve gol krallığında zirveyi aldı.
 
29 yaşındaki Brezilyalı Davidson da Luz Pereira, kariyerinde en büyük çıkışı Vitoria Guimares formasıyla 83 maçta 20 gol, 20 asistle yaparken, Alanyaspor, Cisse, Fernandes, Love, N'Sakala, Welinton, Bakasetas, Caulker, Bareiro, Babacar gibi yıldızların ardından Davidson'u da Süper Lig'e sunmuş oldu
 
HEDEFİ 15 GOLDÜ AMA...
 
Davidson kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Maç, maç yolumuza devam ediyoruz, kazanmaya çalışıyoruz ve olabildiğince puan almaya uğraşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsek, kulüp için çok güzel ve tarihi bir sezon olur. İyi oynuyoruz ve sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi olmak. Türk Ligi çok zor ancak başarıyı kovalıyoruz. Hayal kurmak bedava! Takımdan çok memnunum, güçlü bir kadromuz var. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Hedefim bu sezon 15 gol atmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum. Çalışmaya ve Alanyaspor'a elimden geldiğince yardım etmeye devam edeceğim." sözlerine yer vermişti.
 
TRANSFERDE DE LİDER
 
Akdeniz temsilcisi, son 3 sezonda transfere toplamda 7 milyon euro harcadı. Turuncu-yeşililler, bonservis kazancı olarak da hanesine 14.5 milyon euro yazdırdı. Böylece toplamda 7.5 milyon euroluk bir artıya geçiş de oldu.
 

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