6 kişi Ozan Kabak'ı tutamadı! Premier Lig'e damga vuran o maç...

Burnley-Norwic maçında topla beraber 50 metre yürüyen ve 6 oyuncuyu peşine takan Ozan Kabak kendisini izleyenleri büyüledi.

03 Ekim 2021 Pazar - 11:00 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 11:09
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Ozan Kabak'ın forma giydiği Norwich City, Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Norwich, bu sezon ilk puanını alırken kalesini de ilk kez gole kapattı.
 
OZAN KABAK'TAN MÜTHİŞ SLALOM
 
Norwich'te maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, maçın 49. dakikasında kendi ceza alanı önünden aldığı topu çalımlarla rakip ceza alanı önüne kadar taşıdı. Burnley savunması, ceza alanına girmek üzere olan Ozan'ı faulle durdurmak zorunda kaldı.
 
90 DAKİKA FORMA GİYDİ
 
Burnley - Norwich maçında 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak, maç sonrası paylaşımında; "İlk puan, ilk gole kapama" ifadesini kullandı.

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Etiketler: ozan kabak norwich
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