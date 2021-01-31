6 puanlık maçta gülen taraf Erzurumspor oldu

Erzurumspor, evinde Ankaragücü'nü 1-0 yendi ve bu sezon Kazım Karabekir Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.

31 Ocak 2021 Pazar - 15:41
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Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı BB Erzurumspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı
 
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, 1-0'lık skorla galip geldi. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç kaydetti.
 
Erzurumspor'da Petrus Boumal, 73'te gördüğü gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını son bölümde 10 kişi bıraktı. Ankaragücü'nde ise El Kabir'i gole giderken düşüren Nadir Çiftçi, 90+8'de kırmızı gördü.
 
Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 20 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Ankaragücü ise 18 puanda kalarak son 6 haftada 5. yenilgisini aldı
 
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü BAY geçecek.

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Etiketler: erzurumspor ankaragücü
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