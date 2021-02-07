6 puanlık maçta kazanan yok!

Süper Lig'in 24.hafta maçında Erzurumspor - Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

07 Şubat 2021 Pazar - 15:38
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Süper Lig'in 24. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü penaltıdan Aatif kaydederken Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan geldi.
 
Bu karşılaşmanın ardından Erzurumspor puanını 22'ye Kayserispor ise 24'e yükseltti. Gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
 

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Etiketler: erzurumspor kayserispor
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