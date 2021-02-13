6 puanlık maçta kazanan yok!

26.dakikada Pazdan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'dan 1 puanı almayı başardı.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 16:52
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Süper Lig'de 25. hafta maçında alt sıralarda yer alan Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
 
Kümede kalma hesapları yapan Kayserispor ile Ankaragücü, kritik mücadelede hata yapmamak adına savunma güvenliğini elden bırakmadı. İki takım da temposu düşük maçta istediği pozisyonları yakalayamadı. Çalan son düdükle, iki takım haftayı beraberlikle kapatmış oldu.
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Ankaragücü'nün 33. yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan, 26. dakikada Aaron Lennon'a müdahalesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Bu beraberliğin ardından Kayserispor 25, Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Ankaragücü ise 19 puana ulaştı.
 
Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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Etiketler: kayserispor ankaragücü
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