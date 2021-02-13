6 puanlık maçta kazanan yok!

Süper Lig'de 25. hafta maçında alt sıralarda yer alan Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Kümede kalma hesapları yapan Kayserispor ile Ankaragücü, kritik mücadelede hata yapmamak adına savunma güvenliğini elden bırakmadı. İki takım da temposu düşük maçta istediği pozisyonları yakalayamadı. Çalan son düdükle, iki takım haftayı beraberlikle kapatmış oldu.

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Ankaragücü'nün 33. yaşındaki Polonyalı savunma oyun cusu Michal Pazdan, 26. dakikada Aaron Lennon'a müdahalesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.