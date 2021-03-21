6 puanlık maçta kazanan yok!

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

21 Mart 2021 Pazar - 18:03
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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.
 
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Her iki takımın da pozisyon yakalamakta zorlandığı maçta topa daha çok sahip takım Başakşehir olurken, hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gol gelmedi.
 
Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 26 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Yeşil siyahlılar son 5 haftadan 7 puan çıkardı. Başakşehir ise 30 puana çıkarken son 5 haftada topladığı puanı 8'e yükseltti.
 
Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Etiketler: başakşehir denizlispor
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