6 puanlık maçta kazanan yok!

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Her iki takımın da pozisyon yakalamakta zorlandığı maçta topa daha çok sahip takım Başakşehir olurken, hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gol gelmedi.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 26 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Yeşil siyahlılar son 5 haftadan 7 puan çıkardı. Başakşehir ise 30 puana çıkarken son 5 haftada topladığı puanı 8'e yükseltti.