6 yıl sonra geri döndü! Xavi Barcelona'da

Al Sadd CEO 'su Turki Al- Ali, teknik direktör Xavi Hernandez'in Barcelona 'ya gitmesi için anlaşmaların yapıldığını açıkladı.

Turki Al-Ali, "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz."

Katalan kulübünün kapısından 1991'de 11 yaşında giren Xavi, 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

41 yaşındaki teknik adam 6 yıl sonra evine geri döndü.