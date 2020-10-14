6 yıl sonra ilk kez puan aldılar

UEFA Uluslar Ligi D Grubu 2. hafta mücadelesinde San Marino ile Liechtenstein karşı karşıya geldi.

Rheinpark Stadion'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlike sona erdi ve bu sonucun ardından konuk ekip San Marino, 6 yıl sonra ilk kez puan almış oldu.

San Marino, Liechtenstein maçından önce çıktığı 39 müsabakadan mağlubiyetle almıştı. Mavi beyazlılar, 40 maç sonra beraberlik sevinci yaşandı.

San Marino son puanını 15 Kasım 2014 tarihinde Estonya ile oynadığı EURO 2016 Elemeleri maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Mavi beyazlılar, son olarak 17 Eylül 2020 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 811 puan ile 210. ve son sırada bulunuyor.