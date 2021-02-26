6 yıl sonra karar açıklandı! Amrabat müjdesi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Malaga 'nın Galatasaray 'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı.

Galatasaray'dan açıklama



Sarı-kırmızılı takım konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Eski profesyonel futbolcumuz Nordin Amrabat’ın Ağustos 2014 tarihinde Malaga CF kulübüne transferi kapsamında Kulübümüz ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi arasında yapılmış olan anlaşma ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi tarafından düzenlenecek olan maç organizasyonu karşılığında Kulübümüze 500.000 EUR ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Sözleşmede düzenlenen taahhütlerin yerine getirilmediğinin görülmesi üzerine Kulübümüz tarafından Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketine karşı Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) nezdinde alacak davası açılmıştır.

Spor Tahkim Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde yapılan başvuru sonucu dosya 23.2.2021 tarihinde Kulübümüz lehine sonuçlanmış olup, Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin 500.000 EUR tutarındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek olan %5 oranındaki faiz tutarından müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğuna dair hüküm kurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3,5 milyon euro bonservis bedeli ve İstanbul 'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti.

Malaga'da 6 ay oynayan Faslı oyuncu, ardından 8,4 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a transfer olmuştu.

Malaga, Galatasaray'a ödeyecek 500 bin avroyu bulamıyor



Ekonomik zorluklar yaşayan Malaga'da mahkeme kararıyla 16 Eylül 2020'de başkanlık görevine atanan Jose Maria Munoz, bugün düzenlediği basın toplantısında, Ocak 2014'te kiralık olarak Galatasaray'dan alınan Nordin Amrabat'ın sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmemesinden dolayı CAS tarafından kendilerine verilen 500 bin avroluk cezayı ödeme sorunu yaşadıklarını aktardı.