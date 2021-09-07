6 yıldır kaybetmiyoruz! İşte Hollanda - Türkiye maçında 11'ler

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Muhtemel 11'ler

Hollanda



Bijlow, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, Frenkie, Klaassen, Wijnaldum, Berghuis, Bergwijn, Memphis

Türkiye



Türkiye grup lideri

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul 'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya 'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

2021'deki 12. maç

Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya 'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya 'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya 'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler 'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

Türkiye 598. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika , 24'ünü Afrika , 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Şenol Güneş'in 82. maçı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 82. karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 58'i resmi, 23'ü özel toplam 81 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 126 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 59. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 58 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 58 resmi maçın 31'ini kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 102 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Hollanda ile 14. kez karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 9 resmi karşılaşmanın 7'si Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

Son iki maçta galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son iki maçını kazandı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı.





Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak Yılmaz