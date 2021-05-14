600 milyon TL'lik çılgın gelir! Şampiyon olan kulüp paraya boğulacak

Süper Lig'de şampiyonluk geliri, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası, performans primleri hesaba katıldığında yarın şampiyon olan takımın kasasına tam 600 milyon TL girecek.

14 Mayıs 2021 Cuma - 9:35
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Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber tarihte ilk kez 22 takımla ve yoğun bir fikstürle oynanan Süper Lig’in çılgın sezonunda artık dananın kuyruğu cumartesi kopuyor...
 
12. KEZ ŞAMPİYON SON HAFTADA BELLİ OLACAK
 
Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987- 1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak ve ipi önde göğüsleyecek olan takım, zorlu sezonda elde edeceği şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi gelirleriyle beraber toplamda 600 milyon TL’yi aşan dev bir kazancı da kasasına koymuş olacak.

 
EN BÜYÜK KAZANÇ KAPISI DEVLER LİGİ'NDEN
 
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak ekip, eğer Manchester City Şampiyonlar Ligi’ni kazanır ya da Chelsea kupayı alıp, Premier Ligi de ilk 4 sırada içerisinde bitirirse, Devler Ligi’nde gelecek sezon ülkemizi temsil edecek. Ayak bastı parası olarak 40 milyon Euro, yani 410 milyon 500 bin liralık büyük bir kazanç elde edecek. Bunun yanı sıra Devler Ligi’nde alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.
 
PERFORMANS PRİMLERİ EŞİT OLABİLİR
 
Süper Lig’de hem Beşiktaş hem de Galatasaray’ın şu ana kadar 25 galibiyeti, 6 beraberliği ve 8 yenilgisi var. Cumartesi günü Beşiktaş, Göztepe’yi; Galatasaray da Yeni Malatyaspor’u mağlup etmesi durumunda iki takım da Süper Lig’de sezonu eşit performans primi kazanarak tamamlamış olacak. Bu durumda şapmiyonluğun dışında iki takımın da kasasına 63’er milyon lira girecek.

 
ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 40 MİLYON LİRA
 
SÜPER Lig’de ligi zirvede bitirecek olan takım, diğer gelirlerin haricinde 40 milyon lira kazanacak. Ligde ikinci sırada kalacak olan ekip ise 32 milyon lira alacak. 3. de 24 milyon lira kazanacak.
 
8 MİLYONLUK FARK
 
-1.’lik ödülü: 40 milyon lira
 
-2.’lik ödülü: 32 milyon lira
 
-3.’lük ödülü: 24 milyon lira
 
-4.’lük ödülü: 16 milyon lira
 
-5.’lik ödülü: 8 milyon lira
 
-6.’lık ödülü: 3 milyon lira

 
LİGE KATILIM PAYI 36 MİLYON
 
Süper Lig’de yer alan her ekip, ayak bastı parası olarak 36 milyon lirayı kasasına koyuyor. Her takım, galibiyet başına 2.2 milyon lira, beraberlikte de 1.2 milyon lira alıyor.
 
22 ŞAMPİYONLUKTAN 70.4 MİLYON LİRA
 
Süper Lig’de takımlar, her şampiyonluk başına yayın gelirinden 3.2 milyon lira alıyor. Böylece Galatasaray, elde ettiği toplamda 22 zaferin karşılığı olarak yayın havuzundan bu kalemde 70.4 milyon lira kazanacak. Bu hesaplamada 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe 60.8 milyon lira, 15 şampiyonluğu olan Beşiktaş ise 48 milyon lirayı kasasına koyacak. 2020- 2021 sezonu mutlu sonla bitirecek olan kulüp, bu paraların üzerine 3.2 milyon daha kazanacak.

(Hürriyet)


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Etiketler: süper lig şampiyonlar ligi şampiyonluk geliri
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