600 milyon TL'lik çılgın gelir! Şampiyon olan kulüp paraya boğulacak

Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber tarihte ilk kez 22 takımla ve yoğun bir fikstürle oynanan Süper Lig’in çılgın sezonunda artık dananın kuyruğu cumartesi kopuyor...

12. KEZ ŞAMPİYON SON HAFTADA BELLİ OLACAK





Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987- 1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak ve ipi önde göğüsleyecek olan takım, zorlu sezonda elde edeceği şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi gelirleriyle beraber toplamda 600 milyon TL’yi aşan dev bir kazancı da kasasına koymuş olacak.

EN BÜYÜK KAZANÇ KAPISI DEVLER LİGİ'NDEN

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak ekip, eğer Manchester City Şampiyonlar Ligi’ni kazanır ya da Chelsea kupayı alıp, Premier Ligi de ilk 4 sırada içerisinde bitirirse, Devler Ligi’nde gelecek sezon ülkemizi temsil edecek. Ayak bastı parası olarak 40 milyon Euro, yani 410 milyon 500 bin liralık büyük bir kazanç elde edecek. Bunun yanı sıra Devler Ligi’nde alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.

PERFORMANS PRİMLERİ EŞİT OLABİLİR





Süper Lig’de hem Beşiktaş hem de Galatasaray ’ın şu ana kadar 25 galibiyeti, 6 beraberliği ve 8 yenilgisi var. Cumartesi günü Beşiktaş, Göztepe’yi; Galatasaray da Yeni Malatyaspor’u mağlup etmesi durumunda iki takım da Süper Lig’de sezonu eşit performans primi kazanarak tamamlamış olacak. Bu durumda şapmiyonluğun dışında iki takımın da kasasına 63’er milyon lira girecek.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 40 MİLYON LİRA

SÜPER Lig’de ligi zirvede bitirecek olan takım, diğer gelirlerin haricinde 40 milyon lira kazanacak. Ligde ikinci sırada kalacak olan ekip ise 32 milyon lira alacak. 3. de 24 milyon lira kazanacak.

8 MİLYONLUK FARK

-1.’lik ödülü: 40 milyon lira

-2.’lik ödülü: 32 milyon lira

-3.’lük ödülü: 24 milyon lira

-4.’lük ödülü: 16 milyon lira

-5.’lik ödülü: 8 milyon lira





-6.’lık ödülü: 3 milyon lira

LİGE KATILIM PAYI 36 MİLYON

Süper Lig’de yer alan her ekip, ayak bastı parası olarak 36 milyon lirayı kasasına koyuyor. Her takım, galibiyet başına 2.2 milyon lira, beraberlikte de 1.2 milyon lira alıyor.

22 ŞAMPİYONLUKTAN 70.4 MİLYON LİRA