660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz üst üste 2. kez, toplamda 4. kez başpehlivan oldu.

11 Temmuz 2021 Pazar - 18:50
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Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tecrübeli pehlivan Ali Gürbüz rakibi İsmail Koç'u yenerek başpehlivan oldu.
 
Kırkpınar Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı
 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.
 
Güreşlerde görev yapan hakemler, cazgırlar ve güreş severlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, yarım asırlık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.
 
Bu arada Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri de "Aşımızı olalım, sevdiklerimizi koruyalım. Aşını ol sağlıklı kal" yazılı pankartla bayrağın arkasında yer aldı.
 
Bayrak, geçtiği alanlardaki tribünlerde ayakta karşılandı.
 
Organizasyon, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erdi.

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