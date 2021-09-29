67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 6. kez düzenlenen “67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni muhteşem bir geceyle Volkswagen Arena’da yapıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan , Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geceye katılım sağladı.

İŞTE KAZANANLAR

Yılın Sporcusu: İbrahim Çolak

67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü'nü başarılı milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak kazandı. İbrahim Çolak'a ödülünü Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan takdim etti.

Törende bir açıklama yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan şunları söyledi; Milliyet Gazetesi'nin spor ailesine, insanlarına yönelik ısrarla sürdürdüğü bu vefa çalışmasından dolayı Demiören ailesinin şahsında Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a, Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve tüm Milliyet ailesine teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızın öncülüğünden düzenli olarak törenlere katılıp destek veriyoruz.

2021 yılı başta olimpiyatlar olmak üzere Türk sporu en fazla madalya aldığı olimpiyatları yaşadı. Olimpiyatlarda madalya aldığı branş sayısını 6'dan 9'a taşımıştır. Paralimpikte de en fazla madalya kazandığı dönemi yaşamıştır. Okçulukta, boksta aldığı altın madalya, altını çiziyorum kadınlarımızın aldığı madalyalar göğsümüzü kabartmıştır.

Ödülü kazanan milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak ise şu ifadeleri kullandı; Burada bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 2. kez aday gösterildiğim bu tören için değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Hedeflerimize ulaşmak için pes etmemiz gerektiğini durmadan çalışmam gerektiğini gösterdi. Bu başarıları tek başıma kazanmadım. Aileme, takım arkadaşlarıma, federasyonumuza bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

67. Gillette-Milliyet Yılın Takımı Ödülü'nü başarılarıyla 2020'ye damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı kazandı. Ödülü Milli Kadın Voleybol Takımımıza, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.

Ödül sonrası açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Meryem Boz şunları söyledi; Bu ekipte olduğum için mutluyum. Çok başarılı bir yaz geçirdik. Kız çocuklarının bizleri rol model alması büyük mutluluk veriyor.

Diğer bir başarılı milli voleybolcumuz Naz Aydemir Aykol ise şu ifadeleri kullandı;

Hepimiz ailelerimizi geride bırakıyoruz. Benim için en zoru oğlumu geride bırakmaktı. Umarım genç kızlarımıza çocuklarımıza örnek olabilmişizdir.

Jüri Özel Ödülü: Ferhat Arıcan

67. Gillette-Milliyet Jüri Özel Ödülü'nü milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan kazandı. Ödülü Arıcan'a Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Aldığı ödül sonrası bir açıklama yapan Ferhat Arıcan şunları söyledi; Ödül alan tüm sporcuları, spor insanlarını tebrik ediyorum. Çok güzel bir dönemden geçiyoruz cimnastik adına. Ülkemize Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandırdığım ilk madalya ve öncesinde kazandığım başarılar... Son 1.5 sezon rüya gibi geçti. Yolda gördüğüm çocukların "Ferhat abi seni olimpiyatta izledim cimnastiğe başlayacağım" demesi her şeyden önemli. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınıza güvenin onlara destek verin. Sevgili aileme eşime arkadaşlarıma, tüm ekibime teşekkür ederim.

Yılın Antrenörü: Ergin Ataman

67. Gillette-Milliyet Yılın Antrenörü Ödülü'nü Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman kazandı. Ödülü Ergin Ataman adına oğlu Sarp Ataman alırken, ödül takdimini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener yaptı.

Maç için Madrid 'de bulunan Ergin Ataman gönderdiği görüntülü mesajda şunları söyledi; Türk sporunun çok değerli üyeleri hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sadece ülkemizin değil dünyanın da sayılı prestijli ödüllerinden olan organizasyonda aday gösterilmek benim için çok büyük onurdur. En iyi antrenör ödülüne ulaşmak ise ayrıca onur. Beni bu ödüle layık gösteren Demirören ailesine, Milliyet Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Bu ödülü şahsım adına değil, her türlü desteği gösteren Anadolu Efes kulübü, oyuncuları takımı adına alıyorum.

Ödülü babası adına alan Sarp Ataman ise şu ifadeleri kullandı; Yine Euroleague başladı ve ülkemize büyük bir kupa getirmek için babam Madrid'de. İnşallah bol kupalı bir sezon olur. Bu ödül için şimdilik vedalaşmıyorum. 20 yıl sonra görüşmek üzere.

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Ceren Reyhan Yıldırım

67. Gillette-Milliyet Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü'nü milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım kazandı. Ödülü milli kayakçımıza Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz takdim etti. Ödül sonrası bir açıklama yapan Ceren Reyhan Yıldırım şunları söyledi; Yaşadığım gururu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyum. Bugüne gelmemde büyük emeği olan aileme, hocam Serhat Aktaş'a ve Federasyon başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sevgili Milka ailesi ve İhsan beye çok teşekkür ediyorum.

Gillette Yılın Futbolcusu: İrfan Can Kahveci

Törende Gillette Yılın Futbolcusu ödülünü başarılı milli futbolcu İrfan Can Kahveci kazandı. Ödülünü İrfan Can Kahveci'ye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay takdim etti.

Aldığı ödül sonrası kısa bir açıklama yapan başarılı futbolcu şunları söyledi; Bu güzel geceyi düzenleyen Milliyet ve Gillette ailesine teşekkür ederim. Bu ödülü almamda payı olan hocama, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen aileme ve biricik eşime teşekkür ediyorum.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Eda Erdem

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu ödülünü Eda Erdem kazandı. Milli voleybolcumuza ödülünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu takdim etti.

Milli voleybolcu Eda Erdem aldığı ödül sonrası şu açıklamaları yaptı; Öncelikle bu gece birbirinden değerli başarılı güçlü kadın arkadaşlarımla beni buluşturan jüri üyelerine, oy verenlere, bu ödülü almamda karkı sağlayan takıma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben endimi istikrarlı bir sporcu olmak adına zorluyorum. İlk günkü heyecanı hissediyorum. Sportif başarılarının yanında ülkeyi voleybol ile birleştirme mesajını gördük. Bu bize sportif başarının yanında önemli bir sorumluluk yüklüyor. Kız çocuklarına ben yapabiliryorsam siz de yapabilirsiniz dedirtmek istiyorum

Ödül sonrası bir açıklama yapan Turnaoğlu şunları söyledi; En rekabetçi kategorilerinden biri oldu. Gillette ve PG ailesine hoş geldin demek istiorum. Benim ilk hatırladığım ödülü Cemal Kamacı almıştı. Bugünün ve yarının sporcularına ilham verdiler. Demirören ailesine 67 yıldır bunu sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. 10 bin oylardan 3 milyon oy seviyesine geldik. Sporun her alanında olmaya çalışıyoruz. Sporun destekçisi haline geldi Gillette. Biz olimpiyatlarda 29 sporcu ve ailesini destekledik ve aralarında madalya alanlar oldu. Elit sporcuların yetişmesi kolay olmuyor. Onlara küçük yaşlardan itibaren onlara destek veren biri olmalı. Bunlar da genelde anneler oluyor. Bütün annelerimize ben teşekkür ediyorum.

Namık Sevik Özel Ödülü: Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz

67. Gillette-Milliyet Namık Sevik Özel Ödülü'nü Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz kazandı. Ödülü Soyöz'e Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı takdim etti. Ödül sonrası açıklama yapan Mete Belovacıklı şunları söyledi; Başlangıçta arkadaşlar ısrarla belirttiler pandemi nedeniyle biraz gecikmeli yapıyoruz. Namık Sevik bizim için özel bir ödül. Namık bey Türk Spor basının önemli mihenk taşıdır. Kendisini rahmetle anıyoruz.

Ödülü kazanan Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz ise şunları söyledi; Ben sporcu değilim ama sevgili Namık abimim döneminde spor sayfalarına karikatürler çizdim. Onu ve beni unutmayan Milliyet ailesine ve Gillette'e teşekkür ederim.

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

67. Gillette-Milliyet Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı ödülünü Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı kazandı. Ödülü milli takımımıza Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Ödül sonrası bir açıklama yapan Hidayet Türkoğlu şunları söyledi; 'Demirören ailesine bu gece için teşekkür ediyoruz. Hem olimpik hem paralimpik anlamda bizi sporcularımız mutlu etti. Gençlerin de bu sürece dahil olması bizi mutlu ediyor.

Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü: Beşiktaş eSports

67. Gillette-Milliyet Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü'nü Beşiktaş eSports takımı kazandı. Ödülü Beşiktaş Esports yöneticilerine Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir takdim etti.

HDI Sigorta Özel Ödülü: Busenaz Sürmeneli

67. Gillette-Milliyet HDI Sigorta Özel Ödülü'nü milli boksörümüz Busena Sürmeneli kazandı. Altın madalyalı milli sporcumuza ödülünü HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu takdim etti.

Ödülü aldıktan sonra bir açıklama yapan Busenaz Sürmeneli şunları söyledi; 'Bu özel ödülü aldığım için çok teşekkür ederim. Tokyo'ya birilerine umut ışığı olmak için gitmiştim. Ebeveynlere seslenmek istiyorum. Spor yapan tüm çocukların arkasında sapasağlam durun. Benim ailem böyle durdu. Biraz inatçılığım buradan geliyor, biraz Trabzonsporlu olmamdan (Gülüyor). Olimpiyatlarda İstiklal Marşı 'nı okuttum.

İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Federasyonu

67. Gillette-Milliyet İslam Çupi Özel Ödülü'nü Türkiye Tenis Federasyonu kazandı. Ödülü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır takdim etti.

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: Eda Erdem

67. Gillette-Milliyet Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü milli voleybolcu Eda Erdem kazandı. Başarılı milli voleybolcuya ödülünü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif takdim etti. Ödül sonrası bir açıklama yapan Erdem şunları söyledi; Bu özel ve anlamlı ödül için teşekkür ederim. Geriye dönüp baktığımda bize mesaj atanları hatırlıyorum. Kızımı maça getirmek istiyorum. O mesajlarda inanılmaz destek görüyoruz. Kızım Voleybola başlamak istiyor, kızım sizin resimlerinizi çiziyor diyorlar. O kız çocuklarının gözlerinde nasıl bir yerimiz olduğunun farkındayız. Atatürkçü, ülkesini seven, adil, güzel günler için katkımız oluyorsa ne mutlu bize.

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü

67. Gillette-Milliyet Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü kazandı. Ödülü kulüp temsilcilerine Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti. Ödülü alırken konuşma yapan kulüp temsilcileri şunları söyledi;

Mesut Urgancılar: Milliyet ailesini kutluyorum. Sahada rakibiz, rekabet ediyoruz. Ama Sporun sevgi kardeşlik olduğunu biliyoruz

Erol Bilecik : Bu değerli ödülü hem camia adına hem spor kulüpleri adına alıyorum. Futbolda topun çizgiyi geçmesi önemli. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya gelmek çok önemli

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Vakıfbank Spor Kulübü

67. Gillette-Milliyet Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'nün Vakıfbank Spor Kulübü kazandı. Ödülü Vakıfbank adına Neslihan Demir alırken, ödül Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören tarafından takdim edildi.

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merve Tuncel

67. Gillette-Milliyet Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü'nü milli yüzücümüz Merve Tuncel kazandı. Ödülünü Tuncel'e Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen verdi.

Verilen her oy çocuklara spor malzemesine dönüştü

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni, aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de aracı oldu. Son 2 yıldır, verilen oylar arkasında Gillette ve Milliyet’in ortaklığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) destek ve iş birliğiyle; Türkiye’de gençlerin sporla büyümesini destekleyen sosyal sorumluluk projelerine imza atılıyor.

2020 yılında Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim e erişim ihtiyacı olan öğrencilere destek amaçlı alınan eğitim ekipmanları; Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TMOK iş birliğiyle dağıtılmıştı.

Bu yıl da verilen her bir oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürüldü.