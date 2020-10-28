7.hafta hakemleri belli oldu! Açılış maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fırat Aydınus'a Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor maçında görev verilirken, Cüneyt Çakır bu hafta Süper Lig maçlarına verilmedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba - 12:09
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Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
 
30 Ekim Cuma
 
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
 
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
 
31 Ekim Cumartesi
 
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman
 
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
 
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
 
1 Kasım Pazar
 
13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler
 
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
 
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
 
2 Kasım Pazartesi
 
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe : Bahattin Şimşek
 
20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

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Etiketler: 7.hafta hakemleri
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