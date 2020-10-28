7.hafta hakemleri belli oldu! Açılış maçı Fırat Aydınus'un

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe : Bahattin Şimşek