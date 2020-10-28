7.hafta hakemleri belli oldu! Açılış maçı Fırat Aydınus'un

28 Ekim 2020 Çarşamba - 12:09
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep
FK: Turgut Doman
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
1 Kasım Pazar
19.00 Beşiktaş
- Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor
- Fenerbahçe : Bahattin Şimşek