7 milyon euro'yu getir Mert Çetin'i götür

Mert Çetin için Verona'nın kapısını çalan Galatasaray'a '7 milyon euro' denildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 11:41
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Yabancı kuralının değişmesi sonrası transferde rotasını değiştirdi ve Verona forması giyen Mert Çetin'i istedi.
 
Corriere di Verona'da çıkan habere göre; Marash Kumbulla'nın Roma'ya transferi sırasında zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına Verona'ya kiralanan Mert Çetin'e Galatasaray talip oldu. Galatasaray'ın teklifi sonrası Verona Başkanı Maurizio Setti, 7 milyon euro bonservis talep etti.
 
7 MİLYON İSTEDİ AMA...
 
Verona'nın Mert Çetin'i bu sezon satmak istemediği ancak iyi bir teklif karşısında da transfere onay vereceği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifine karşılık Setti'nin 4-5 milyon euro'luk bir teklife de onay verebileceği belirtildi.
 
GEÇEN SEZON 462 DAKİKA OYNADI
 
Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 2019 yazında 3 milyon euro bonservisle Roma'ya transfer olan Mert Çetin, 2020 yazında Marash Kumbulla'nın başkent ekibine gitmesi sonrası kiralık olarak Verona'ya imza attı. Mert Çetin, geçen sezon toplam 7 maçta 462 dakika süre aldı.

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Etiketler: mert çetin galatasaray verona
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