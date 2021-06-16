7 milyon euro'yu getir Mert Çetin'i götür

Yabancı kuralının değişmesi sonrası transferde rotasını değiştirdi ve Verona forması giyen Mert Çetin'i istedi.

Corriere di Verona'da çıkan habere göre; Marash Kumbulla'nın Roma 'ya transferi sırasında zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına Verona'ya kiralanan Mert Çetin'e Galatasaray talip oldu. Galatasaray'ın teklifi sonrası Verona Başkanı Maurizio Setti, 7 milyon euro bonservis talep etti.

7 MİLYON İSTEDİ AMA...

Verona'nın Mert Çetin'i bu sezon satmak istemediği ancak iyi bir teklif karşısında da transfere onay vereceği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifine karşılık Setti'nin 4-5 milyon euro'luk bir teklife de onay verebileceği belirtildi.

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