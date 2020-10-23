750 bin euro'ya Beşiktaş'a teklif ettiler

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan genç futbolcu Nathan Tella'yı gündemine aldı.

23 Ekim 2020 Cuma - 9:56
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Sakatlığı nedeniyle Fransız N'Koudou ile yolları ayırmayı düşünen Beşiktaş'a İngiltere'den ilginç bir oyuncu önerisi geldi. Menajerlerin, Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Nathan Tella'yı yönetime teklif ettiği kaydedildi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun düşük maliyeti nedeniyle transferinin zor olmayacağını belirten temsilcilerin, "İsterseniz kiralık, isterseniz bonservisi ile alabilirsiniz" dedikleri ifade edildi. Konuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapma kararı alan siyah- beyazlı idarecilerin Yalçın'ın da görüşünün alınmasıyla karar vereceği gelen haberler arasında.
 
FİYATI ÇOK UYGUN
 
Öte yandan İngiliz ekibinin teknik direktörü Ralph Hasenhüttl'nin ise oyuncunun kiralanmasını istediği Ada basınında yer alıyor. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Tella, ardından Southampton genç takımlarına transfer oldu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 1.73 boyundaki oyuncunun piyasa değeri ise 750 bin Euro civarında. Ayrıca Southampton'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Southampton'da 4 maça çıkan Nathan Tella, sadece 135 dakika sahada kaldı; gol ya da asist yapamadı.
 
Nathan Tella kariyeri boyunca 58 maça çıkarken 9 gol, 6 asist üretmeyi başardı.
 
(Fotomaç)
 

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Etiketler: nathan tella beşiktaş
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